بورصة عمان تغلق على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأحد، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.21 بالمئة الى مستوى 2597 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.9 مليون دينار نتيجة تنفيذ 1542 صفقة.