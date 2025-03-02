الأحد 2025-03-02 02:56 م
 

بورصة عمان تغلق على ارتفاع

م
أرشيفية
الأحد، 02-03-2025 01:58 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأحد، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.21 بالمئة الى مستوى 2597 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.9 مليون دينار نتيجة تنفيذ 1542 صفقة.


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 22 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 33 شركة واستقرت أسعار أسهم 18 شركة أخرى.

 
gnews

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