بورصة عمان تغلق على ارتفاع

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.4 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1611 صفقة.
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