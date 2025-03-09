الأحد 2025-03-09 03:00 م
 

بورصة عمان تغلق على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الأحد، 09-03-2025 02:25 م

الوكيل الإخباري-    اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاحد على ارتفاع بنسبة 0.04 بالمئة الى مستوى النقطة 2612.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.4 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1611 صفقة.

 
 
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