بورصة عمان تغلق على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 0.05 بالمئة إلى مستوى النقطة 2616، حيث بلغت الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم، بقيمة 3.2 مليون دينار، نتيجة عقد 1170 صفقة.

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