بورصة عمان تغلق على ارتفاع

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 28 شركة أظهرت انخفاضًا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 21 شركة، واستقرت أسهم 30 شركة أخرى.
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