بورصة عمان تغلق على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.07 بالمئة وصولا إلى مستوى 2615 نقطة.

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وبلغ حجم الأسهم المتداولة نحو 1.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1370 صفقة.