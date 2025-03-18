بورصة عمان تغلق على ارتفاع

وبلغ حجم الأسهم المتداولة نحو 1.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1370 صفقة.
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