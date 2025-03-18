الثلاثاء 2025-03-18 04:12 م
 

بورصة عمان تغلق على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الثلاثاء، 18-03-2025 02:35 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.07 بالمئة وصولا إلى مستوى 2615 نقطة.

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وبلغ حجم الأسهم المتداولة نحو 1.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1370 صفقة.


 

 
 
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