بورصة عمان تغلق على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.75 بالمئة إلى مستوى 2642 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 4.3 مليون سهم، بقيمة 9.2 مليون دينار، نتيجة عقد 2740 صفقة.

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