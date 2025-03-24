الإثنين 2025-03-24 03:15 م
 

بورصة عمان تغلق على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الإثنين، 24-03-2025 02:37 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.75 بالمئة إلى مستوى 2642 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 4.3 مليون سهم، بقيمة 9.2 مليون دينار، نتيجة عقد 2740 صفقة.

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وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 33 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 27 شركة، واستقرت أسهم 33 شركة أخرى .

 
 
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