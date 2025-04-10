بورصة عمان تغلق على ارتفاع

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 18 شركة أظهرت انخفاضاً بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 39 شركة، واستقرت أسهم 29 شركة أخرى.
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