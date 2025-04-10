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بورصة عمان تغلق على ارتفاع

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أرشيفية
 
الخميس، 10-04-2025 01:52 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.49 بالمئة إلى مستوى النقطة 2580، حيث بلغت الأسهم المتداولة 3.2 مليون سهم، بقيمة 8.7 مليون دينار، نتيجة 2551 صفقة.

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ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 18 شركة أظهرت انخفاضاً بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 39 شركة، واستقرت أسهم 29 شركة أخرى.

 
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