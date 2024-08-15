بورصة عمان تغلق على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الخميس على انخفاض بنسبة 0.16 بالمئة إلى مستوى 2410 نقطة.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 6.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.6 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2169 صفقة.