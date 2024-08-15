الخميس 2024-08-15 04:05 م
 


بورصة عمان تغلق على انخفاض

بورصة عمان
بورصة عمان




 

الخميس، 15-08-2024 02:39 م

الوكيل الإخباري-    أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الخميس على انخفاض بنسبة 0.16 بالمئة إلى مستوى 2410 نقطة.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 6.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.6 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2169 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 26 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 30 شركة، واستقرت أسعار أسهم 27 شركة أخرى.

gnews

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