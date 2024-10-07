بورصة عمان تغلق على انخفاض

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.8 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2066 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 22 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، واستقرت أسعار أسهم 44 شركة أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
سعر غرام الذهب 21 في الأردن اليوم الإثنين
-
الخرابشة: قطاع الطاقة قادر على تحقيق المستهدفات
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
-
بحث آفاق التعاون الاقتصادي مع عُمان
-
الجغبير: الصناعات الأردنية توسع تواجدها بأسواق غير تقليدية
-
6.3 % نمو صادرات القطاع الخاص القطري للأردن
-
تعرف على سعر الذهب في الأردن للشراء والبيع اليوم الأحد
-
"تنظيم الطاقة": لا إغلاق لمحطات المحروقات الاحد.. والمتداول ليس أردنيا