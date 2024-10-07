بورصة عمان تغلق على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاثنين على انخفاض بنسبة 0.09 بالمئة الى مستوى 2365 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.8 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2066 صفقة.