الإثنين 2024-10-07 02:33 م
 

بورصة عمان تغلق على انخفاض

بورصة عمان
بورصة عمان
الإثنين، 07-10-2024 02:15 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاثنين على انخفاض بنسبة 0.09 بالمئة الى مستوى 2365 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.8 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2066 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 22 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، واستقرت أسعار أسهم 44 شركة أخرى.

 
gnews

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