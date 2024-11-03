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بورصة عمان تغلق على انخفاض

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بورصة عمان
الأحد، 03-11-2024 01:58 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الأحد على انخفاض بنسبة 0.16 بالمئة الى مستوى 2402 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.6 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1909 صفقات.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 28 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، واستقرت أسعار أسهم 37 شركة أخرى.

 
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