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بورصة عمان تغلق على انخفاض

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أرشيفية
الإثنين، 18-11-2024 02:36 م

الوكيل الإخباري - أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.02 بالمئة إلى مستوى 2422 نقطة، حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة 3.8 مليون دينار من خلال 2.8 مليون سهم، نتيجة عقد 2206 صفقة.

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وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 35 شركة أظهرت انخفاضًا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 25 شركة، واستقرت أسهم 35 شركة أخرى.

 
gnews

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