بورصة عمان تغلق على انخفاض

الوكيل الإخباري - أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.02 بالمئة إلى مستوى 2422 نقطة، حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة 3.8 مليون دينار من خلال 2.8 مليون سهم، نتيجة عقد 2206 صفقة.

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