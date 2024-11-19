الثلاثاء 2024-11-19 03:38 م
 

بورصة عمان تغلق على انخفاض

ل
أرشيفية
الثلاثاء، 19-11-2024 02:38 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.03 بالمئة إلى مستوى 2421 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم، بقيمة 4.5 مليون دينار، نتيجة عقد 2431 صفقة.

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وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 34 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 21 شركة، واستقرت أسهم 38 شركة أخرى.

 
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