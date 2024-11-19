بورصة عمان تغلق على انخفاض

وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 34 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 21 شركة، واستقرت أسهم 38 شركة أخرى.
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