وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 25 شركة أظهرت انخفاضًا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 31 شركة، واستقرت أسهم 40 شركة أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
الحياري: أسياخ الفايبر مسموحة دولياً وستوفر على المواطن الأردني في تكاليف البناء
-
أسعار المعدن الأصفر محلياً الأربعاء
-
وكالة موديز تؤكد التصنيف الائتماني للأردن عند Ba3 بدون تغيير
-
بورصة عمان تغلق على انخفاض
-
تسعيرة ثانية للذهب في الأردن: عيار 21 يصل إلى 53.4 دينارا
-
بعد ارتفاعات متتالية.. استقرار غرام الذهب 21 عند 52.9 دينارا
-
ملتقى سيدات الأعمال وجيبا يوقعان ملحق اتفاقية تعاون مشترك
-
لقاءات تجارية بين الأردن وكندا لتعزيز صادرات المملكة من الصناعات الغذائية