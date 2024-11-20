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بورصة عمان تغلق على انخفاض

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أرشيفية
الأربعاء، 20-11-2024 02:26 م

الوكيل الإخباري - أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.04 بالمئة إلى مستوى 2420 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 6 ملايين سهم، بقيمة 4.8 مليون دينار، نتيجة عقد 2565 صفقة.

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وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 25 شركة أظهرت انخفاضًا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 31 شركة، واستقرت أسهم 40 شركة أخرى.

 
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