بورصة عمان تغلق على انخفاض

الوكيل الإخباري - أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.04 بالمئة إلى مستوى 2420 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 6 ملايين سهم، بقيمة 4.8 مليون دينار، نتيجة عقد 2565 صفقة.

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