بورصة عمان تغلق على انخفاض

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 32 شركة أظهرت انخفاضا بينما ارتفعت أسهم 21 شركة، واستقرت أسهم 39 شركة أخرى.
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