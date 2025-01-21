بورصة عمان تغلق على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.26 بالمئة الى مستوى النقطة 2629، حيث بلغت الأسهم المتداولة 2.7 مليون سهم، بقيمة 4.5 مليون دينار نتيجة عقد 1807 صفقات.

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