الثلاثاء 2025-01-21 03:14 م
 

بورصة عمان تغلق على انخفاض

ا
شعار بورصة عمان
الثلاثاء، 21-01-2025 02:57 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.26 بالمئة الى مستوى النقطة 2629، حيث بلغت الأسهم المتداولة 2.7 مليون سهم، بقيمة 4.5 مليون دينار نتيجة عقد 1807 صفقات.

اضافة اعلان


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 32 شركة أظهرت انخفاضا بينما ارتفعت أسهم 21 شركة، واستقرت أسهم 39 شركة أخرى.

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق على انخفاض

ا

أسواق ومال ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي في 2024

و

المرأة والجمال وصفات طبيعية لتقوية جذور الشعر والحفاظ عليه بصحة جيدة

لقطة من جنازة الشهداء الخمسة في جباليا

فلسطين كتائب القسام تشيع 5 من شهدائها بمخيم جباليا

العلم السعودي

عربي ودولي الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

قوات الاحتلال في جنين - ارشيفية

فلسطين الاحتلال يطلق عملية "الأسوار الحديدية" العسكرية في جنين

مؤسسة الحسين للسرطان

أخبار محلية العقبة : اتفاقية لتقديم 75 ألف دينار لمركز الملك عبدالله الثاني للسرطان

ومت

المرأة والجمال أفضل طرق علاج تشقق القدمين واستعادة نعومتها



 



الأكثر مشاهدة