الأربعاء 2025-01-22 04:14 م
 

بورصة عمان تغلق على انخفاض

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أرشيفية
الأربعاء، 22-01-2025 03:32 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الأربعاء على انخفاض نسبته 0.19 بالمئة الى مستوى النقطة 2624، حيث بلغت الأسهم 3.9 مليون سهم، بقيمة 5.7 مليون دينار، نتيجة عقد 1854 صفقة.

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ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 28 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 26 شركة، واستقرت أسهم 34 شركة أخرى.

 
gnews

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