بورصة عمان تغلق على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الأربعاء على انخفاض نسبته 0.19 بالمئة الى مستوى النقطة 2624، حيث بلغت الأسهم 3.9 مليون سهم، بقيمة 5.7 مليون دينار، نتيجة عقد 1854 صفقة.

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