بورصة عمان تغلق على انخفاض

وبلغت الأسهم المتداولة نحو 2.6 مليون سهم، بقيمة 5.7 مليون دينار، نتيجة عقد 2347 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها تبين أن 29 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 27 شركة، واستقرت أسهم 28 شركة أخرى.
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