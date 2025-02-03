الإثنين 2025-02-03 03:47 م
 

بورصة عمان تغلق على انخفاض

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شعار بورصة عمان
الإثنين، 03-02-2025 02:01 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاثنين على انخفاض بنسبة 0.25 بالمئة الى مستوى النقطة 2629.

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وبلغت الأسهم المتداولة نحو 2.6 مليون سهم، بقيمة 5.7 مليون دينار، نتيجة عقد 2347 صفقة.


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها تبين أن 29 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 27 شركة، واستقرت أسهم 28 شركة أخرى.

 
gnews

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