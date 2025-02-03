بورصة عمان تغلق على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاثنين على انخفاض بنسبة 0.25 بالمئة الى مستوى النقطة 2629.

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وبلغت الأسهم المتداولة نحو 2.6 مليون سهم، بقيمة 5.7 مليون دينار، نتيجة عقد 2347 صفقة.