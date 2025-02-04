بورصة عمان تغلق على انخفاض

وبلغ حجم الأسهم المتداولة نحو 3.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2351 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 33 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، واستقرت أسعار أسهم 33 شركة أخرى.
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