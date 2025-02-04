بورصة عمان تغلق على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض نسبته 0.12 بالمئة إلى مستوى النقطة 2619.

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وبلغ حجم الأسهم المتداولة نحو 3.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2351 صفقة.