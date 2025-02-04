الثلاثاء 2025-02-04 03:23 م
 

بورصة عمان تغلق على انخفاض

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أرشيفية
الثلاثاء، 04-02-2025 02:45 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض نسبته 0.12 بالمئة إلى مستوى النقطة 2619.

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وبلغ حجم الأسهم المتداولة نحو 3.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2351 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 33 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، واستقرت أسعار أسهم 33 شركة أخرى.

 
gnews

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