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بورصة عمان تغلق على انخفاض

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أرشيفية
الأربعاء، 05-02-2025 01:29 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على انخفاض نسبته 0.39 بالمئة الى مستوى 2609 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.2 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.5 مليون دينار نتيجة تنفيذ 2090 صفقة.


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها تبين أن 48 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 18 شركة واستقرت أسعار أسهم 31 شركة أخرى.

 
gnews

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