بورصة عمان تغلق على انخفاض

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.7 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 7 ملايين دينار نتيجة تنفيذ 1872 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 19 شركة أظهرت ارتفاعا بينما انخفضت أسعار أسهم 34 شركة، واستقرت أسعار أسهم 34 شركة أخرى.
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