بورصة عمان تغلق على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الخميس على انخفاض بنسبة 0.01 بالمئة الى مستوى النقطة 2598 .

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.6 مليون دينار نتيجة تنفيذ 1695 صفقة.