بورصة عمان تغلق على انخفاض

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.6 مليون دينار نتيجة تنفيذ 1695 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 21 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة واستقرت أسعار أسهم 39 شركة اخرى.
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