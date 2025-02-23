بورصة عمان تغلق على انخفاض

الوكيل الإخباري- اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاحد على انخفاض نسبته 0.04 بالمئة الى مستوى النقطة 2597، حيث بلغت الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم، بقيمة 3.9 مليون دينار، نتيجة عقد 1539 صفقة.

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