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بورصة عمان تغلق على انخفاض

بورصة عمان
بورصة عمان
الأحد، 23-02-2025 03:58 م

الوكيل الإخباري-    اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاحد على انخفاض نسبته 0.04 بالمئة الى مستوى النقطة 2597، حيث بلغت الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم، بقيمة 3.9 مليون دينار، نتيجة عقد 1539 صفقة.

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ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 27 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 26 شركة، واستقرت أسهم 36 شركة اخرى.

 
gnews

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