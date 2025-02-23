بورصة عمان تغلق على انخفاض

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 27 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 26 شركة، واستقرت أسهم 36 شركة اخرى.
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