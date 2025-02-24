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بورصة عمان تغلق على انخفاض

بورصة عمان
بورصة عمان
الإثنين، 24-02-2025 04:05 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاثنين على انخفاض نسبته 0.21 بالمئة الى مستوى النقطة 2592.

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وبلغت حجم الأسهم المتداولة نحو 2.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.4 مليون دينار نتيجة تنفيذ 1843 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها تبين أن 37 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة واستقرت أسعار أسهم 26 شركة اخرى.

 
gnews

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