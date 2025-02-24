بورصة عمان تغلق على انخفاض

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الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاثنين على انخفاض نسبته 0.21 بالمئة الى مستوى النقطة 2592.

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وبلغت حجم الأسهم المتداولة نحو 2.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.4 مليون دينار نتيجة تنفيذ 1843 صفقة.