بورصة عمان تغلق على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الخميس على انخفاض بنسبة 0.42 بالمئة الى مستوى النقطة 2592.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.5 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.1 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2446 صفقة.