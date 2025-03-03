بورصة عمان تغلق على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على انخفاض نسبته 0.41 بالمئة الى مستوى 2587 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.6 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1531 صفقة.