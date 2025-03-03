الإثنين 2025-03-03 03:00 م
 

بورصة عمان تغلق على انخفاض

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شعار بورصة عمان
الإثنين، 03-03-2025 01:34 م

الوكيل الإخباري-  أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على انخفاض نسبته 0.41 بالمئة الى مستوى 2587 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.6 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1531 صفقة.


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 25 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة، واستقرت أسعار أسهم 34 شركة أخرى.

 
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