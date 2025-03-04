الثلاثاء 2025-03-04 04:04 م
 

بورصة عمان تغلق على انخفاض

بورصة عمان
بورصة عمان
الثلاثاء، 04-03-2025 02:54 م

الوكيل الإخباري-    أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض نسبته 0.19 بالمئة لتصل الى مستوى النقطة 2582.

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وبلغ حجم الأسهم المتداولة نحو مليوني سهم، بقيمة إجمالية بلغت 5.1 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1615 صفقة.


وأظهرت 27 شركة انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، واستقرت أسعار أسهم 44 شركة أخرى.

 
gnews

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