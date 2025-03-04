بورصة عمان تغلق على انخفاض

وبلغ حجم الأسهم المتداولة نحو مليوني سهم، بقيمة إجمالية بلغت 5.1 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1615 صفقة.
وأظهرت 27 شركة انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، واستقرت أسعار أسهم 44 شركة أخرى.
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