بورصة عمان تغلق على انخفاض

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الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض نسبته 0.19 بالمئة لتصل الى مستوى النقطة 2582.

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وبلغ حجم الأسهم المتداولة نحو مليوني سهم، بقيمة إجمالية بلغت 5.1 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1615 صفقة.