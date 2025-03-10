الإثنين 2025-03-10 04:30 م
 

بورصة عمان تغلق على انخفاض

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الإثنين، 10-03-2025 03:20 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.03 بالمئة لتصل إلى مستوى 2612 نقطة.

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وبلغ حجم الأسهم المتداولة 2.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 3.6 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1522 صفقة.

 
 
gnews

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