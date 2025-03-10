بورصة عمان تغلق على انخفاض

وبلغ حجم الأسهم المتداولة 2.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 3.6 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1522 صفقة.
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