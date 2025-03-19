بورصة عمان تغلق على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الأربعاء على انخفاض نسبته 0.09 بالمئة الى مستوى 2613 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.4 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 4 ملايين دينار نتيجة تنفيذ 1354 صفقة.