الأربعاء 2025-03-19 04:03 م
 

بورصة عمان تغلق على انخفاض

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الأربعاء، 19-03-2025 02:39 م

الوكيل الإخباري-    أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الأربعاء على انخفاض نسبته 0.09 بالمئة الى مستوى 2613 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.4 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 4 ملايين دينار نتيجة تنفيذ 1354 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 23 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة واستقرت أسعار أسهم 28 شركة أخرى.

 
 
gnews

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