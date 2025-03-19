بورصة عمان تغلق على انخفاض

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.4 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 4 ملايين دينار نتيجة تنفيذ 1354 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 23 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة واستقرت أسعار أسهم 28 شركة أخرى.
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