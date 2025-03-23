الأحد 2025-03-23 03:38 م
 

بورصة عمان تغلق على انخفاض

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الأحد، 23-03-2025 02:28 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت بورصة عمان، اليوم الاحد، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.03 بالمئة الى مستوى 2623 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 3.1 مليون سهم، بقيمة 6.5 مليون دينار، نتيجة عقد 2046 صفقة.

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وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 24 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 23 شركة، واستقرت أسهم 27 شركة اخرى.

 
 
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