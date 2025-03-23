بورصة عمان تغلق على انخفاض

وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 24 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 23 شركة، واستقرت أسهم 27 شركة اخرى.
-
أخبار متعلقة
-
إليكم أسعار الذهب في الأردن الأحد
-
كم بلغ سعر الليرة الرشادي والإنجليزي السبت في الاردن
-
أسعار الذهب في الأردن ارتفعت 15% منذ بداية العام الحالي
-
البنك المركزي: تعديلات أقساط التأمين الإلزامي "لا تندرج ضمن مفهوم الرسوم أو الضرائب"
-
بعد انخفاض وارتفاع .. تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم
-
الذهب يتراجع.. وهذه الأسعار في الأردن بعد الانخفاض الكبير
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم