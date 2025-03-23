بورصة عمان تغلق على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الاحد، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.03 بالمئة الى مستوى 2623 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 3.1 مليون سهم، بقيمة 6.5 مليون دينار، نتيجة عقد 2046 صفقة.

اضافة اعلان