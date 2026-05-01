الجمعة 2026-05-01 07:23 م

بورصة عمّان تقاوم تراجع السيولة وتقفز 2.46%

الجمعة، 01-05-2026 05:12 م

الوكيل الإخباري-    سجلت بورصة عمان أداءً إيجابياً خلال الأسبوع الممتد من 26 إلى 29 نيسان، بعدما ارتفع المؤشر العام للأسعار بنسبة 2.46% ليغلق عند 3932.4 نقطة مقارنة مع 3837.9 نقطة في الأسبوع السابق، في إشارة إلى تحسن شهية المستثمرين وعودة النشاط الشرائي إلى عدد من الأسهم القيادية.

ورغم هذا الارتفاع اللافت في المؤشر، أظهرت بيانات التداول تراجعاً طفيفاً في السيولة، إذ بلغ المعدل اليومي لحجم التداول نحو 16.9 مليون دينار مقابل 17.5 مليون دينار للأسبوع السابق، بانخفاض نسبته 3.4%، فيما بلغ إجمالي قيمة التداول الأسبوعية 67.5 مليون دينار.


ويرى مراقبون، أن صعود المؤشر بالتزامن مع انخفاض السيولة يعكس تركّز عمليات الشراء على أسهم محددة ذات وزن مؤثر في السوق، أكثر من كونه ارتفاعاً شاملاً مدفوعاً بزخم تداول واسع، وهو ما قد يشير إلى تحركات انتقائية من قبل المستثمرين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 