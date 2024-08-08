الخميس 2024-08-08 05:16 م
 
 

بورصة عمان تنهي تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان




 

الخميس، 08-08-2024 03:42 م

الوكيل الإخباري-    أنهى مؤشر بورصة عمان تداولاته اليومية على ارتفاع بنسبة 0.43 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2387.


وأغلقت البورصة اليوم الخميس بتداول 2 مليون سهم، موزعة على 2013 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.2 مليون دينار.


وسجلت أسعار أسهم 22 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسعار أسهم 34 شركة، واستقرت أسعار أسهم 34 شركة أخرى.

gnews

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