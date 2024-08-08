بورصة عمان تنهي تداولاتها على ارتفاع

وأغلقت البورصة اليوم الخميس بتداول 2 مليون سهم، موزعة على 2013 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.2 مليون دينار.
وسجلت أسعار أسهم 22 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسعار أسهم 34 شركة، واستقرت أسعار أسهم 34 شركة أخرى.
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