بورصة عمان تنهي تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان تداولاته اليومية على ارتفاع بنسبة 0.43 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2387.



وأغلقت البورصة اليوم الخميس بتداول 2 مليون سهم، موزعة على 2013 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.2 مليون دينار.