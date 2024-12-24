بورصة عمان تنهي تداولاتها على انخفاض

الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان تداولاته اليومية على انخفاض بنسبة 0.08 بالمئة، ليصل إلى مستوى النقطة 2451.

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وأغلقت البورصة اليوم الثلاثاء، بتداول 2.3 مليون سهم، موزعة على 1697 عقدا، بقيمة تداولات بلغت 3.8 مليون دينار.