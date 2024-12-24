الثلاثاء 2024-12-24 04:44 م
 

بورصة عمان تنهي تداولاتها على انخفاض

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أرشيفية
الثلاثاء، 24-12-2024 03:27 م

الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان تداولاته اليومية على انخفاض بنسبة 0.08 بالمئة، ليصل إلى مستوى النقطة 2451.

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وأغلقت البورصة اليوم الثلاثاء، بتداول 2.3 مليون سهم، موزعة على 1697 عقدا، بقيمة تداولات بلغت 3.8 مليون دينار.


وسجلت أسعار أسهم 33 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسهم 20 شركة، واستقرت أسهم 35 شركة أخرى.

 
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