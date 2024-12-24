بورصة عمان تنهي تداولاتها على انخفاض

وأغلقت البورصة اليوم الثلاثاء، بتداول 2.3 مليون سهم، موزعة على 1697 عقدا، بقيمة تداولات بلغت 3.8 مليون دينار.
وسجلت أسعار أسهم 33 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسهم 20 شركة، واستقرت أسهم 35 شركة أخرى.
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