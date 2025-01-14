بورصة عمان تنهي تعاملاتها على انخفاض

الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على انخفاض بنسبة 0.19 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2600.

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وأغلقت البورصة تعاملاتها اليوم الثلاثاء بتداول 1.6 مليون سهم، موزعة على 1845 عقدا، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.2 مليون دينار.