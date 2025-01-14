بورصة عمان تنهي تعاملاتها على انخفاض

وأغلقت البورصة تعاملاتها اليوم الثلاثاء بتداول 1.6 مليون سهم، موزعة على 1845 عقدا، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.2 مليون دينار.
وسجلت أسعار أسهم 28 شركة انخفاضا، في حين ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة أخرى، واستقرت أسعار أسهم 34 شركة أخرى.
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