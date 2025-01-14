الثلاثاء 2025-01-14 03:32 م
 

بورصة عمان تنهي تعاملاتها على انخفاض

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بورصة عمان
الثلاثاء، 14-01-2025 02:43 م

الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على انخفاض بنسبة 0.19 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2600.

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وأغلقت البورصة تعاملاتها اليوم الثلاثاء بتداول 1.6 مليون سهم، موزعة على 1845 عقدا، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.2 مليون دينار.


وسجلت أسعار أسهم 28 شركة انخفاضا، في حين ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة أخرى، واستقرت أسعار أسهم 34 شركة أخرى.

 
gnews

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