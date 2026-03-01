الأحد 2026-03-01 12:49 م

بورصة عمّان: نتأثر بالأحداث الجيوسياسية كباقي البورصات

الأحد، 01-03-2026 11:21 ص
الوكيل الإخباري-  قال المدير التنفيذي لبورصة عمّان، مازن الوظائفي، الأحد، إن بورصة عمّان سرعان ما تستعيد توازنها حال تأثرها بالتوترات الإقليمية الجارية في المنطقة منذ أمس السبت.اضافة اعلان


وأضاف، أن البورصة تعمل بشكل طبيعي، كباقي مؤسسات الدولة التي تعمل بالشكل المعتاد.

ولفت إلى أن البورصات، بشكل عام، تتأثر بعدة عوامل، منها الأحداث الجيوسياسية، لكنها سرعان ما تستعيد عافيتها.

وفي حديثه عن بورصة عمّان، قال إن جميع العوامل الأساسية المرتبطة بالبورصة إيجابية، حيث إن أداء الشركات إيجابي ومؤشرات الاقتصاد الوطني إيجابية.

وقال: "لا شك أننا مررنا بظروف صعبة سابقة مثل الأزمة المالية العالمية وأزمة غزة وتأثيراتهما، وتجاوزناهما وحققنا مسارًا إيجابيًا تصاعديًا"، بحسب الوظائفي.

يُشار إلى أنه في ظل التوترات الإقليمية، بعد شن إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية هجومًا على إيران السبت، تأثرت العديد من الأسواق العالمية.
 
 


