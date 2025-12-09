بيانات: ارتفاع إجمالي الإنفاق على الرواتب بمقدار 274 مليون دينار في موازنة 2026

الوكيل الإخباري- تظهر بيانات رسمية زيادة مخصصات رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والأمني في موازنة العام المقبل 2026 مقارنة مع العام الحالي 2025.

اضافة اعلان



وحسب البيانات ارتفع إجمالي الإنفاق على الرواتب حوالي 274 مليون دينار في موازنة 2026، والذي يعتبر الأعلى منذ خمس سنوات.



وشهدت مخصصات رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والأمني ارتفاعًا تدريجيًا خلال الأعوام الخمسة الممتدة من 2022 إلى 2026.



وأظهرت البيانات أن مجموع رواتب الجهاز المدني والعسكري والأمني ارتفع من 4108 ملايين دينار عام 2022 إلى 5014 مليون دينار العام المقبل 2026، بزيادة إجمالية قدرها 906 ملايين دينار خلال هذه الفترة، فيما تراوحت الزيادات السنوية بين 159 و237 مليون دينار.



وأشارت البيانات إلى أن مخصصات التقاعد المدني والعسكري، ارتفعت من 1605 ملايين دينار عام 2022 إلى 1820 مليون دينار العام 2026، بزيادة قدرها 215 مليون دينار على مدى خمس سنوات، وبمعدل ارتفاع سنوي يتراوح بين 22 إلى 65 مليون دينار.