بيانات: ارتفاع إجمالي الإنفاق على الرواتب بمقدار 274 مليون دينار في موازنة 2026

وحسب البيانات ارتفع إجمالي الإنفاق على الرواتب حوالي 274 مليون دينار في موازنة 2026، والذي يعتبر الأعلى منذ خمس سنوات.
وشهدت مخصصات رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والأمني ارتفاعًا تدريجيًا خلال الأعوام الخمسة الممتدة من 2022 إلى 2026.
وأظهرت البيانات أن مجموع رواتب الجهاز المدني والعسكري والأمني ارتفع من 4108 ملايين دينار عام 2022 إلى 5014 مليون دينار العام المقبل 2026، بزيادة إجمالية قدرها 906 ملايين دينار خلال هذه الفترة، فيما تراوحت الزيادات السنوية بين 159 و237 مليون دينار.
وأشارت البيانات إلى أن مخصصات التقاعد المدني والعسكري، ارتفعت من 1605 ملايين دينار عام 2022 إلى 1820 مليون دينار العام 2026، بزيادة قدرها 215 مليون دينار على مدى خمس سنوات، وبمعدل ارتفاع سنوي يتراوح بين 22 إلى 65 مليون دينار.
وحسب البيانات، ارتفعت مخصصات رواتب الجهازين المدني والعسكري والأمني ومخصصات التقاعد المدني والعسكري خلال العام المقبل 2026 بما نسبته 4.3 بالمئة عما كانت عليه عام 2025، وهي أعلى من نسب التضخم السائدة.
