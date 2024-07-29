بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

الوكيل الاخباري - كشفت بيانات البنك المركزي الأردني، عن ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة في الأردن العام الماضي، لتصل إلى 55.4 مليار دينار (سواء داخل نظام المقاصة الإلكتروني أو خارجه) بارتفاع 2% من حيث القيمة، وزيادة 1% من حيث العدد، والذي وصل إلى 10.4 مليون شيك، مقابل 10.3 مليون شيك وبقيمة 54 مليار دينار، في العام الذي سبقه 2022.



ووفق بيانات البنك المركزي، بلغت قيمة الشيكات المتداولة في مركز المقاصة الإلكتروني (ecc)، نحو 41 مليار دينار في 2023، وبعدد شيكات وصل إلى 6.86 مليون شيك .



وبلغ إجمالي قمة الشيكات المعادة 221 ألف شيك، أو ما نسبته 3.2% من قيمة إجمالي الشيكات المتداولة العام الماضي، وبقيمة 1.3 مليار دينار.