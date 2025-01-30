الخميس 2025-01-30 11:55 ص
 

بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

ا
أرشيفية
الخميس، 30-01-2025 11:11 ص

الوكيل الإخباري- كشف البنك المركزي الأردني أن الاحتياطيات الأجنبية بلغت حالياً 20.8 مليار دولار وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.1 شهرًا. كما بلغ معدل التضخم 1.56% في عام 2024، مما يعكس بيئة نقدية مستقرة تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.

اضافة اعلان


ووفق البنك المركزي ارتفعت الودائع لدى البنوك بقيمة 3 مليار دينار خلال عام 2024، مسجلة نموًا ملموسًا بنسبة 6.8% مقارنة بعام 2023، ليصل إجمالي الودائع لدى البنوك إلى 46.7 مليار دينار.


كما شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك ارتفاعاً بمقدار 1.4 مليار دينار، بنسبة نمو 4.2%، ليصل بذلك إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، مما يؤكد على الدور الهام للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.


وبين أن حوالات العاملين ارتفعت بنسبة 2.8% خلال عام 2024 لتصل إلى 3.6 مليار دولار، وسجل الدخل السياحي 7.2 مليار دولار خلال عام 2024، رغم تراجعه بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2023.


كما انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 1.4% خلال الأحد عشر شهرًا، مدفوعاً بارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 5.2% خلال نفس الفترة. فيما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المسجل في المملكة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 نحو 906 مليون دينار.


كما وحقق الاقتصاد الوطني نموًا حقيقيًا بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.5% لعام 2024 بأكمله، وفقاً لتقديرات البنك المركزي. ويعكس هذا الأداء استمرار تعافي الاقتصاد الأردني مدعوماً بسياسات نقدية واقتصادية وإجراءات حكومية حصيفة، والتزام تام بتنفيذ إصلاحات هيكلية تُعزز إنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمار.


وأكد البنك المركزي الأردني التزامه بمراقبة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً ودولياً، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات المناسبة لضمان الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.


وقال البنك إنه سيواصل جهوده في تهيئة بيئة اقتصادية داعمة للتمويل المستدام والشمول المالي والتحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

بر

فن ومشاهير صدمة بوفاة فنان مصري شاب بعد صراع طويل مع مرض خطير

مقاتلو كتائب القسام يبدأون بالانتشار في مدينة خانيونس، حيث سيتم تسليم أسرى إسرائيليين بمحيط منزل قائد حركة حماس الشهيد يحيى السنوار

فلسطين رسائل جديدة من القسام في عملية تسليم الدفعة الثالثة

ل

المرأة والجمال أفضل الأيام الهجرية لقص الشعر: فوائد وتوصيات

قوات مسلحة بمدينة غوما التي دخلها متمردو حركة "إم 23"

عربي ودولي فيديو - مواجهات واستخدام أسلحة بيضاء في شوارع الكونغو الديمقراطية

ا

اقتصاد محلي بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

لى

منوعات كيفية التحكم في الغضب تجاه الأطفال: نصائح لتفادي التصرّفات السلبية

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان: جهد وطني تشاركي في التوعية بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل



 



الأكثر مشاهدة