بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

ووفق بيانات البنك المركزي فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 3 نيسان 2030، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 3 نيسان 2025.
وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.
فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.
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