بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

الوكيل الإخباري- طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الخميس، الإصدار الثالث عشر للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 150 مليون دينار.

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ووفق بيانات البنك المركزي فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 3 نيسان 2030، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 3 نيسان 2025.



وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.