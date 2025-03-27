الخميس 2025-03-27 02:50 م
 

بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

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أرشيفية
 
الخميس، 27-03-2025 01:22 م

الوكيل الإخباري- طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الخميس، الإصدار الثالث عشر للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 150 مليون دينار.

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ووفق بيانات البنك المركزي فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 3 نيسان 2030، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 3 نيسان 2025.


وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.


فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.

 
gnews

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