الثلاثاء 2025-04-01 08:17 م
 

بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
 
الثلاثاء، 01-04-2025 05:41 م
الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، أن حجم الاستثمار الأجنبي للعام الماضي 2024 تراجع بنسبة 18.5% مقارنة مع العام 2023.اضافة اعلان


ووفقا لبيانات البنك المركزي؛ فإن الاستثمار الأجنبي في الأردن وصل خلال العام 2024 إلى 1.160 مليار دينار مقارنة مع 1.424 مليار دينار خلال العام 2023.

وأشارت البيانات إلى أن الاستثمار الأجنبي في الأردن حقق قفزات مقارنة بالأعوام 2022 و 2021 .
 
gnews

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