بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

ووفقا لبيانات البنك المركزي؛ فإن الاستثمار الأجنبي في الأردن وصل خلال العام 2024 إلى 1.160 مليار دينار مقارنة مع 1.424 مليار دينار خلال العام 2023.
وأشارت البيانات إلى أن الاستثمار الأجنبي في الأردن حقق قفزات مقارنة بالأعوام 2022 و 2021 .
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