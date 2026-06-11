الخميس 2026-06-11 08:07 م

بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

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أرشيفية
 
الخميس، 11-06-2026 06:29 م

الوكيل الإخباري- أشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة بنسبة 13.3% خلال الثلث الأول من العام الحالي، ليبلغ 1,616.4 مليون دولار.

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وارتفعت الحوالات الصادرة من الأردن بنسبة 16.5% لتبلغ 640.3 مليون دولار.


وأظهرت البيانات أن الحوالات الواردة من دولة الإمارات العربية المتحدة قد احتلت المرتبة الأولى من إجمالي الحوالات الواردة إلى المملكة بنسبة 22.7%، تلتها الولايات المتحدة بنسبة (19.3%)، ثم المملكة العربية السعودية (17.9%)، يتبعها قطر (9.4%)، ثم الكويت (5.4%)، أما الدول الأخرى فقد شكلت (25.3%) من إجمالي الحوالات الواردة.


وفيما يتعلق بالحوالات الصادرة، فتبين أن مصر تمثل الوجهة الرئيسة للحوالات الصادرة من المملكة؛ لتشكل ما نسبته 40.7%، تليها بنغلاديش (11.6%)، يتبعها الفلبين (5.0%)، ثم فلسطين (4.1%) أما الدول الأخرى فقد شكلت (38.6%) من إجمالي الحوالات الصادرة.

 
 


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