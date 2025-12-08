تثبيت سعر بيع طن الشعير لجميع مربي الثروة الحيوانية والشركات المستوردة

وثبتت الوزارة كذلك سعر بيع الشعير المدعوم لمربي الأغنام، حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة عند 175 دينارا للطن الواحد.
وأبقى القرار رقم 129 لسنة 2025، سعر بيع النخالة المدعومة لمربي الثروة الحيوانية من الأغنام، بحسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة، كما هو عند 77 دينارا للطن الواحد، وسعر بيع طن النخالة لباقي مربي الثروة الحيوانية من الأبقار والدواجن والإبل والخيول وغيرها عند 157 دينارا، حسب التعليمات الصادرة عن الوزارة، شاملة ضريبة المبيعات.
وتستوفي الوزارة، وفقا للقرار رقم (72) لسنة 2025 مبلغ 1450 دينارا مقطوعة عن كل سيارة مصدرة محملة بالأغنام البلدية الحية، استنادا إلى أحكام الفقرة (ب) من المادة رقم (6) من قانون الاستيراد والتصدير رقم (21) لسنة 2001.
