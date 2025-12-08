الإثنين 2025-12-08 10:51 ص

تثبيت سعر بيع طن الشعير لجميع مربي الثروة الحيوانية والشركات المستوردة

ثبتت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، سعر بيع الشعير لجميع مربي الثروة الحيوانية من الأبقار والدواجن والإبل والخيول عدا الأغنام وللشركات المستوردة للمواشي الحية لكانون الأول الحالي، عند آخر تسعيرة في
الإثنين، 08-12-2025 10:13 ص

الوكيل الإخباري-   ثبتت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، سعر بيع الشعير لجميع مربي الثروة الحيوانية من الأبقار والدواجن والإبل والخيول عدا الأغنام وللشركات المستوردة للمواشي الحية لكانون الأول الحالي، عند آخر تسعيرة في أيلول الماضي، وبقيمة 245 دينارا للطن الواحد شاملة ضريبة المبيعات.
وثبتت الوزارة كذلك سعر بيع الشعير المدعوم لمربي الأغنام، حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة عند 175 دينارا للطن الواحد.

وأبقى القرار رقم 129 لسنة 2025، سعر بيع النخالة المدعومة لمربي الثروة الحيوانية من الأغنام، بحسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة، كما هو عند 77 دينارا للطن الواحد، وسعر بيع طن النخالة لباقي مربي الثروة الحيوانية من الأبقار والدواجن والإبل والخيول وغيرها عند 157 دينارا، حسب التعليمات الصادرة عن الوزارة، شاملة ضريبة المبيعات.


وتستوفي الوزارة، وفقا للقرار رقم (72) لسنة 2025 مبلغ 1450 دينارا مقطوعة عن كل سيارة مصدرة محملة بالأغنام البلدية الحية، استنادا إلى أحكام الفقرة (ب) من المادة رقم (6) من قانون الاستيراد والتصدير رقم (21) لسنة 2001.

 
 


