الأربعاء 2026-03-04 04:54 م

"تجارة إربد": أمن الأردن ركيزة لاستمرار مسيرة البناء والتنمية

ت
أرشيفية
 
الأربعاء، 04-03-2026 04:09 م

الوكيل الإخباري- أكدت غرفة تجارة إربد، وقوفها المطلق خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في ظل الأوضاع الراهنة والتحديات التي تمر بها المنطقة.

اضافة اعلان


وأعربت الغرفة في بيان اليوم الأربعاء، عن اعتزازها وفخرها بالدور الوطني الكبير الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في حماية حدود الوطن وصون أمنه واستقراره، والتصدي بكل حزم لكل ما يمس سيادته وأجوائه وسلامة مواطنيه.


وأكدت أن أمن الأردن واستقراره يشكلان الركيزة الأساسية لاستمرار مسيرة البناء والتنمية، مشددة على أن القطاع التجاري في محافظة إربد يقف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية، داعما جميع الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.


وختمت الغرفة بيانها بالدعاء أن يحفظ الله الأردن قيادة وشعبا وجيشا، ويديم عليه نعمة الأمن والأمان في ظل الراية الهاشمية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

و

أخبار محلية عاجل الملك: مستمرون باتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على أمن الأردن وسلامة مواطنيه

ت

اقتصاد محلي "تجارة إربد": أمن الأردن ركيزة لاستمرار مسيرة البناء والتنمية

الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار للمنطقة

أخبار محلية الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار للمنطقة

المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي يدين الاعتداءات الإيرانية

عربي ودولي المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي يدين الاعتداءات الإيرانية

اعتراض صاروخ إيراني كان متجهًا نحو تركيا.. وأنقرة تعلّق

عربي ودولي اعتراض صاروخ إيراني كان متجهًا نحو تركيا.. وأنقرة تعلّق

العراق .. تمديد إغلاق الأجواء 72 ساعة

عربي ودولي العراق .. تمديد إغلاق الأجواء 72 ساعة

اتحاد الغرف العربية يدين الاعتداءات الإيرانية على المملكة

عربي ودولي اتحاد الغرف العربية يدين الاعتداءات الإيرانية على المملكة

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع



 




الأكثر مشاهدة