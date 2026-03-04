"تجارة إربد": أمن الأردن ركيزة لاستمرار مسيرة البناء والتنمية

الوكيل الإخباري- أكدت غرفة تجارة إربد، وقوفها المطلق خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في ظل الأوضاع الراهنة والتحديات التي تمر بها المنطقة.

اضافة اعلان



وأعربت الغرفة في بيان اليوم الأربعاء، عن اعتزازها وفخرها بالدور الوطني الكبير الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في حماية حدود الوطن وصون أمنه واستقراره، والتصدي بكل حزم لكل ما يمس سيادته وأجوائه وسلامة مواطنيه.



وأكدت أن أمن الأردن واستقراره يشكلان الركيزة الأساسية لاستمرار مسيرة البناء والتنمية، مشددة على أن القطاع التجاري في محافظة إربد يقف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية، داعما جميع الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.