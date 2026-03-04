"تجارة إربد": أمن الأردن ركيزة لاستمرار مسيرة البناء والتنمية

وأعربت الغرفة في بيان اليوم الأربعاء، عن اعتزازها وفخرها بالدور الوطني الكبير الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في حماية حدود الوطن وصون أمنه واستقراره، والتصدي بكل حزم لكل ما يمس سيادته وأجوائه وسلامة مواطنيه.
وأكدت أن أمن الأردن واستقراره يشكلان الركيزة الأساسية لاستمرار مسيرة البناء والتنمية، مشددة على أن القطاع التجاري في محافظة إربد يقف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية، داعما جميع الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
وختمت الغرفة بيانها بالدعاء أن يحفظ الله الأردن قيادة وشعبا وجيشا، ويديم عليه نعمة الأمن والأمان في ظل الراية الهاشمية.
-
أخبار متعلقة
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
أسعار الذهب تعود للارتفاع في الأردن من جديد
-
الأردن يسجّل فائضًا تجاريًا مع 11 دولة عربية في 2025
-
انخفاض مستمر على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الرابعة
-
انخفاض جنوني على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثالثة
-
أسعار الذهب تواصل الانخفاض بشكل كبير في الأردن
-
مفاجأة على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
-
تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم