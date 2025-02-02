تجارة إربد تثمن قرار تمديد الإعفاء من الغرامات على القضايا الجمركية

الوكيل الإخباري- ثمنت غرفة تجارة اربد قرار الحكومة القاضي بشمول القضايا الجمركية المكتشفة أو التي نظمت بها ضبوطات جمركية بقرار الإعفاء من الغرامات حتى تاريخ 31 كانون الأول 2022.

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وأكدت الغرفة في بيان، اليوم الأحد، أن هذا القرار جاء استجابة لمطالب القطاعات التجارية، ويعكس حرص الحكومة على دعم الحركة الاقتصادية والتخفيف من الأعباء المالية على التجار والمستثمرين.



وأشادت الغرفة بالجهود الحكومية المبذولة لإجراء التسويات الجمركية العالقة، ما يسهم بتعزيز السيولة المالية للقطاعات التجارية وتحفيز النشاط الاقتصادي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.



وأشارت إلى أن العديد من القضايا الجمركية والغرامات لا تتعلق بعمليات التهريب، بل تنجم عن مخالفات إجرائية، مؤكدة دعمها المستمر لدائرة الجمارك في مكافحة التهريب بجميع أشكاله.