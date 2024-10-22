الثلاثاء 2024-10-22 04:16 م
 
 

تجارة الأردن تثمن قرار الحكومة بإعفاء القضايا الجمركيَّة من الغرامات

شعار غرفة تجارة الأردن
شعار غرفة تجارة الأردن
الثلاثاء، 22-10-2024 03:46 م

الوكيل الإخباري- ثمّنت غرفة تجارة الأردن قرار الحكومة بإعفاء المعنيين بالقضايا الجمركيَّة المكتشفة أو المنظَّم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 31 كانون أول 2019، من الغرامات المترتِّبة عليهم وبنسبة تصل إلى 90 بالمئة.

اضافة اعلان


وقالت الغرفة في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح ويأتي في توقيت مناسب للتخفيف من الأعباء المالية عن المستوردين الذين يمرون في ظروف ضاغطة نتيجة لتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.


وطالبت الغرفة أن يشمل القرار القضايا الجمركية بعد عام 2019، حتى تاريخه، مع تمديد الفترة الزمنية للتقسيط حتى نهاية عام 2025، علاوة على اتخاذ قرار بإعفاء المكلّفين من الغرامات المترتبة على ضريبتي المبيعات والدخل للأعوام السابقة.


وأكدت الغرفة أن مثل هذه القرارات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص تعزز الشراكة بين القطاعين، وتعمل على مساعدة القطاع الخاص لمواجهة حالة الركود وضعف السيولة والأعباء التي تراكمت جراء الظروف المحيطة.

 
gnews

أحدث الأخبار

شبكة كهربائية

أخبار محلية فصل الكهرباء من 9 صباحاً حتى 3 عصراً عن مناطق غدا - اسماء

أرشيفية

فلسطين بؤرة استعمارية جديدة على أراضي الفلسطينيين جنوب سلفيت

جانب من المؤتمر

أخبار محلية الحكومة: أمن الحدود أمر سيادي لا يجب انتهاكه

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أعضاء مجالس محلية ومخاتير ووجهاء

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك الأشجع بمواقفه السياسية المناصرة للفلسطينيين

شعار غرفة تجارة الأردن

اقتصاد محلي تجارة الأردن تثمن قرار الحكومة بإعفاء القضايا الجمركيَّة من الغرامات

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق غيورا آيلاند

فلسطين صانع خطة الجنرالات: 4 أسباب تستوجب إنهاء حرب إسرائيل بغزة

من جلسات مجلس الوزراء

أخبار محلية المومني يكشف تفاصيل جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء

مجلس الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يقر نظامين للمهندسين الزراعيين ومقاولي الإنشاءات



 

الأكثر مشاهدة