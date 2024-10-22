تجارة الأردن تثمن قرار الحكومة بإعفاء القضايا الجمركيَّة من الغرامات

وقالت الغرفة في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح ويأتي في توقيت مناسب للتخفيف من الأعباء المالية عن المستوردين الذين يمرون في ظروف ضاغطة نتيجة لتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وطالبت الغرفة أن يشمل القرار القضايا الجمركية بعد عام 2019، حتى تاريخه، مع تمديد الفترة الزمنية للتقسيط حتى نهاية عام 2025، علاوة على اتخاذ قرار بإعفاء المكلّفين من الغرامات المترتبة على ضريبتي المبيعات والدخل للأعوام السابقة.
وأكدت الغرفة أن مثل هذه القرارات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص تعزز الشراكة بين القطاعين، وتعمل على مساعدة القطاع الخاص لمواجهة حالة الركود وضعف السيولة والأعباء التي تراكمت جراء الظروف المحيطة.
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