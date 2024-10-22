تجارة الأردن تثمن قرار الحكومة بإعفاء القضايا الجمركيَّة من الغرامات

الوكيل الإخباري- ثمّنت غرفة تجارة الأردن قرار الحكومة بإعفاء المعنيين بالقضايا الجمركيَّة المكتشفة أو المنظَّم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 31 كانون أول 2019، من الغرامات المترتِّبة عليهم وبنسبة تصل إلى 90 بالمئة.

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وقالت الغرفة في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح ويأتي في توقيت مناسب للتخفيف من الأعباء المالية عن المستوردين الذين يمرون في ظروف ضاغطة نتيجة لتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وطالبت الغرفة أن يشمل القرار القضايا الجمركية بعد عام 2019، حتى تاريخه، مع تمديد الفترة الزمنية للتقسيط حتى نهاية عام 2025، علاوة على اتخاذ قرار بإعفاء المكلّفين من الغرامات المترتبة على ضريبتي المبيعات والدخل للأعوام السابقة.