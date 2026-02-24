تجارة الأردن: توجيهات ولي العهد ركيزة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي

09:31 ص

الوكيل الإخباري- أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، أن توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، تعكس رؤية استراتيجية متقدمة لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا. اضافة اعلان





وكان سموه قد وجّه المجلس، خلال الاجتماع، بالعمل على تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار في الأردن، مؤكداً أهمية وضع أولويات للبحث العلمي، والاستفادة من الكفاءات والمؤسسات العلمية الأردنية لتعزيز الاستثمارات في هذا المجال المهم.



وقال الرواجبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن التركيز على تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار يشكل ركيزة أساسية لدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتحفيز الاستثمارات النوعية في القطاع.



وأوضح أن تأكيد وضع أولويات واضحة للبحث العلمي، والاستفادة من الكفاءات والمؤسسات العلمية الوطنية، يسهم في ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات السوق، ويعزز من قدرة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تقديم حلول مبتكرة تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وتفتح المجال أمام شركات التكنولوجيا المحلية للتوسع والنمو.



وأشار إلى أن التوجيهات المتعلقة بتطوير الخدمات الرقمية الحكومية، لا سيما النسخ المحدثة من تطبيق "سند"، تمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات وتعزيز تجربة المستخدم، بما يسهم في تسريع التحول الرقمي وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال على حد سواء.



وثمّن الرواجبة حرص سمو ولي العهد على تسريع تهيئة البيئة الداعمة للابتكار والريادة، مؤكداً أن تطوير مشروعات التحول الرقمي، ومنها مشروع التوقيع الرقمي، يشكل نقلة نوعية في تحديث البنية التكنولوجية، ويعزز ثقة المستثمرين، ويدعم جهود بناء اقتصاد رقمي مستدام قائم على الابتكار والمعرفة.





