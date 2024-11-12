تجارة الأردن: رواندا مهتمة بقطاع تكنولوجيا المعلومات الأردني

الوكيل الإخباري - بحث ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، خلال لقاء مع سفيرة جمهورية رواندا لدى المملكة ارورجني باكوراموتسا، آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين ولا سيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

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وحسب بيان للغرفة اليوم الثلاثاء، تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية زيادة مبادلات البلدين التجارية وتبادل زيارات الوفود والبعثات الاقتصادية والتركيز على القطاعات الواعدة، وبمقدمتها تكنولوجيا المعلومات.



وتم الاتفاق على تبادل المعلومات بخصوص الاستثمار في كلا البلدين في قطاع تكنولوجيا المعلومات وإمكانية استفادة رواندا من الخبرات والشركات الأردنية، كونها تسعى لتكون مركزا للقطاع في القارة الأفريقية.



وقال المهندس الرواجبة، إن الأردن استطاع بناء قطاع تكنولوجيا معلومات قوي ومنافس وأسهم في تطوير المنظومة الاقتصادية للمملكة، والكثير من دول المنطقة، مشيرا للمزايا والركائز التي يمتلكها القطاع وفرص النمو والازدهار، ولا سيما أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعته ضمن مبادراتها.



وأضاف خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة " نحن ننظر بكل اهتمام للتواجد في رواندا كونها زاخرة بالفرص الواعدة بالنسبة للشركات الأردنية العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات، وبما يمكنها من الوصول كذلك لأسواق الدول الأفريقية المجاورة".



وأشار إلى أن الشركات الأردنية العاملة بالقطاع تمتلك خبرات واسعة بكل مجالات قطاع تكنولوجيا المعلومات وباتت مساندا لكثير من دول المنطقة من خلال توفير حلول لمختلف قطاعاتها الاقتصادية والخدمية، علاوة على تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات.



وأوضح أن القطاع استطاع استقطاب العديد من الشركات العالمية لفتح مكاتب لها بالمملكة، مؤكدا استعداد الغرفة للتعاون والتنسيق مع السفارة بأية فعاليات ولقاءات تضمن استفادة رواندا من الخبرات الأردنية بقطاع تكنولوجيا المعلومات.