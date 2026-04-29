تجارة الأردن: فرص واعدة للشركات الأردنية بقطاع تكنولوجيا المعلومات السوري

الوكيل الإخباري- أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، أن شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردنية تمتلك خبرات كبيرة تؤهلها لتعزيز تواجدها داخل السوق السورية والاستفادة من التحولات التي تشهدها بهذا الخصوص.

وقال في بيان، اليوم الأربعاء، على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الثانية عشرة من معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "سيريا هايتك"، إن العديد من الشركات الأردنية بدأت تتواجد في السوق السورية من خلال شراكات مع شركات محلية، ما يفتح المجال لتعزيز الشراكات بين البلدين في هذا القطاع.



وأضاف إن السوق السورية تعد من الأسواق المهمة لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردنية، مشيرا إلى أن سوريا يمكنها الاستفادة من التطورات الكبيرة التي حققتها المملكة في مجال الخدمات الإلكترونية التي توفرها للمواطنين.



وبين أن المشاركة في فعاليات المعرض، الذي افتتح مساء أمس الثلاثاء في العاصمة دمشق، تشكل فرصة قوية للقطاع لتعريف الجانب السوري من القطاعين العام والخاص بما توفره المملكة من منتجات متقدمة ومتطورة، مع توجه الحكومة السورية نحو التحول الرقمي.



وأكد وجود اهتمام كبير من الجانب السوري للاستفادة من خبرات شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية والخدمات والحلول التي توفرها، موضحا أن سوريا تحتاج إلى خدمات البرمجيات والأمن السيبراني والحلول الرقمية وغيرها.



ولفت إلى أهمية السوق السورية بالنسبة للأردن، لا سيما مع القرب الجغرافي والعلاقة المميزة بين القطاع الخاص في كلا البلدين، مشيرا إلى أن الشركات الأردنية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطعت شوطا كبيرا من التطور والنمو، وباتت مساندة لكثير من دول المنطقة من خلال توفير حلول لمختلف القطاعات الاقتصادية.



وبين أن المعرض الذي يشهد مشاركة العديد من الدول، يشتمل على عرض أحدث التقنيات وتطبيقاتها في مجالات المعلوماتية والإنترنت والمدن الذكية والحكومة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، والابتكارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.