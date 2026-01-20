تجارة الأردن: مجلس تكنولوجيا المستقبل يعزز مسار التحول الرقمي

الوكيل الإخباري- أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، أن ترؤس سمو الأمير الحسين ولي العهد، لاجتماع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، يعكس الرؤية المستقبلية الواضحة لقيادة التحول الرقمي في الأردن ويؤكد الإيمان العميق بدور التكنولوجيا في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين.

وثمن الرواجبة الجهود التي بذلها المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل خلال عامه الأول منذ التأسيس، مشيرا إلى أن المبادرات التي تم تنفيذها، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، تشكل نموذجا عمليا لكيفية توظيف التكنولوجيا في خدمة الأولويات الوطنية.



وقال في بيان اليوم الثلاثاء، إن تأكيد سمو ولي العهد لأهمية دور القطاع الخاص في تبني وتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي يمثل رسالة واضحة بضرورة الانتقال من مرحلة الاستخدام التقليدي للتكنولوجيا إلى مرحلة الابتكار والإنتاج، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة القطاعات المختلفة.



وأضاف إن القطاع الخاص يمتلك الخبرات العملية والمرونة والقدرة على الابتكار التي تؤهله ليكون شريكا رئيسيا في إنجاح مبادرات المجلس، من خلال توطين التقنيات الحديثة ونقل المعرفة والاستثمار في الحلول الرقمية المتقدمة وبناء كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة.



وأشار إلى أن توسيع مبادرات المجلس وتطويرها استنادا الى التغذية الراجعة من متلقي الخدمات يعزز الثقة بالحلول الرقمية ويضمن تحقيق أثر ملموس ومستدام على مستوى الخدمات العامة والاقتصاد الوطني.