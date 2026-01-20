الثلاثاء 2026-01-20 11:06 ص

تجارة الأردن: مجلس تكنولوجيا المستقبل يعزز مسار التحول الرقمي

ا
أرشيفية
 
الثلاثاء، 20-01-2026 10:36 ص

الوكيل الإخباري- أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، أن ترؤس سمو الأمير الحسين ولي العهد، لاجتماع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، يعكس الرؤية المستقبلية الواضحة لقيادة التحول الرقمي في الأردن ويؤكد الإيمان العميق بدور التكنولوجيا في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين.

اضافة اعلان


وثمن الرواجبة الجهود التي بذلها المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل خلال عامه الأول منذ التأسيس، مشيرا إلى أن المبادرات التي تم تنفيذها، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، تشكل نموذجا عمليا لكيفية توظيف التكنولوجيا في خدمة الأولويات الوطنية.


وقال في بيان اليوم الثلاثاء، إن تأكيد سمو ولي العهد لأهمية دور القطاع الخاص في تبني وتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي يمثل رسالة واضحة بضرورة الانتقال من مرحلة الاستخدام التقليدي للتكنولوجيا إلى مرحلة الابتكار والإنتاج، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة القطاعات المختلفة.


وأضاف إن القطاع الخاص يمتلك الخبرات العملية والمرونة والقدرة على الابتكار التي تؤهله ليكون شريكا رئيسيا في إنجاح مبادرات المجلس، من خلال توطين التقنيات الحديثة ونقل المعرفة والاستثمار في الحلول الرقمية المتقدمة وبناء كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة.


وأشار إلى أن توسيع مبادرات المجلس وتطويرها استنادا الى التغذية الراجعة من متلقي الخدمات يعزز الثقة بالحلول الرقمية ويضمن تحقيق أثر ملموس ومستدام على مستوى الخدمات العامة والاقتصاد الوطني.


وأكد أن غرفة تجارة الأردن تواصل دورها في دعم التوجهات الوطنية للتحول الرقمي من خلال تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع الجهات الرسمية، وتوفير بيئة محفزة لاعتماد التكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي ترامب: "الناتو" مدين لي بوجوده ولولاي لانهار

وفيت رضيعة، صباح الثلاثاء، نتيجة البرد القارس في مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية، بأن الرضيعة شذى أبو جراد البالغة من العمر 7 أشهر توفيت في مدينة غزة؛ بسبب البرد القارس. وبوفاة الطفلة أبو جراد، ترتفع ح

فلسطين وفاة رضيعة نتيجة البرد القارس في مدينة غزة

سائق سوفيتيي ينقذ حياة رئيس أمريكي سابق .. إليك التفاصيل

عربي ودولي سائق سوفيتيي ينقذ حياة رئيس أمريكي سابق .. إليك التفاصيل

ا

منوعات مشادة عنيفة في الشارع العام بين أوروبية وفتاة أفريقية تثير غضبًا واسعًا- فيديو

7

منوعات لاعبة تركية توقف مباراة في أستراليا لمساعدة فتاة أصيبت بالإغماء - فيديو

ت

فيديو الوكيل اشكروا نعم الله.. وتفقدوا جيرانكم في هذه الأجواء الباردة ❤

ا

اقتصاد محلي تجارة الأردن: مجلس تكنولوجيا المستقبل يعزز مسار التحول الرقمي

تشديد إجراءات الترخيص والسجل الأمني للأسلحة النارية في أستراليا

عربي ودولي تشديد إجراءات الترخيص والسجل الأمني للأسلحة النارية في أستراليا



 




الأكثر مشاهدة