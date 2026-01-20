تجارة الأردن: مجلس تكنولوجيا المستقبل يعزز مسار التحول الرقمي

وثمن الرواجبة الجهود التي بذلها المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل خلال عامه الأول منذ التأسيس، مشيرا إلى أن المبادرات التي تم تنفيذها، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، تشكل نموذجا عمليا لكيفية توظيف التكنولوجيا في خدمة الأولويات الوطنية.
وقال في بيان اليوم الثلاثاء، إن تأكيد سمو ولي العهد لأهمية دور القطاع الخاص في تبني وتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي يمثل رسالة واضحة بضرورة الانتقال من مرحلة الاستخدام التقليدي للتكنولوجيا إلى مرحلة الابتكار والإنتاج، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة القطاعات المختلفة.
وأضاف إن القطاع الخاص يمتلك الخبرات العملية والمرونة والقدرة على الابتكار التي تؤهله ليكون شريكا رئيسيا في إنجاح مبادرات المجلس، من خلال توطين التقنيات الحديثة ونقل المعرفة والاستثمار في الحلول الرقمية المتقدمة وبناء كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة.
وأشار إلى أن توسيع مبادرات المجلس وتطويرها استنادا الى التغذية الراجعة من متلقي الخدمات يعزز الثقة بالحلول الرقمية ويضمن تحقيق أثر ملموس ومستدام على مستوى الخدمات العامة والاقتصاد الوطني.
وأكد أن غرفة تجارة الأردن تواصل دورها في دعم التوجهات الوطنية للتحول الرقمي من خلال تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع الجهات الرسمية، وتوفير بيئة محفزة لاعتماد التكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
