تجارة عمان: إنجاز 330 ألف معاملة بخدمة المكان الواحد العام الماضي

الوكيل الإخباري- أنجز مقر خدمة المكان الواحد القائم في غرفة تجارة عمان والذي يضم العديد من الوزارات والمؤسسات الرسمية خلال العام الماضي 330 ألف معاملة لمراجعيه، قدمتها 9 جهات رسمية مختلفة.

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ويضم المقر مديرية عمل غرفة تجارة عمان ومكاتب لوزارة الخارجية ودائرة الأراضي والمساحة وضريبة الدخل والمبيعات والكاتب العدل وأمانة عمان الكبرى (مكتب وحدة رخص المهن).



كما يضم مديرية ضمان غرفة تجارة عمان، ومكتب دائرة الأحوال المدنية بالغرفة ومكتب المؤسسة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى مكتب إي فواتيركم.



وحسب إحصائية للغرفة أصدرتها اليوم السبت، تم إنجاز 12636 معاملة لإصدار تصاريح عمل، ونحو 239000 معاملة تصديق وثائق ووكالات واستشارات قنصلية، و30400 معاملة أراض ومساحة، وإنهاء 7000 معاملة لضريبة الدخل والمبيعات.



وأنجز مكتب كاتب العدل 12156 معاملة بين تصديق وكالات او إصدارها ومعاملات أخرى مثل الكفالات والتعهدات واتفاقيات وغيرها من المعاملات العدلية، و5600 معاملة تراخيص مهن من قبل مكتب وحدة تراخيص المهن التابع لأمانة عمان الكبرى.



ومن خلال مقر المكان الواحد قدمت مديرية الضمان الاجتماعي 7106 خدمة ومعاملة للمراجعين، إضافة إلى 14540 معاملة بين إصدار جوازات أو هويات شخصية وشهادات ميلاد وتصديق معاملات.



كما تم تقديم 1089 خدمة من مكتب المؤسسة العامة للغذاء والدواء للتجار والمستوردين للمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والحصول على الموافقات المطلوبة.



وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، أن تجارة عمان تسعى دائما لتوفير كل التسهيلات للقطاعات الاقتصادية لإنجاز أعمالها بكل سهولة ويسر، وبما يتوافق مع التوجيهات الملكية بضرورة تجويد الخدمات المقدمة ورفع سويتها، وبما يتماشى مع التوجهات الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي.



وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المكان الواحد يعكس رؤية شاملة واستراتيجية طويلة الأمد للغرفة، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للقطاعات الاقتصادية والمستثمرين والمواطنين.



وأضاف أن تجارة عمان بصدد توسيع مركز خدمات المكان الواحد ليتضمن المزيد من الخدمات الحكومية امتثالا للتوجيهات الملكية التي وردت في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان، حول انشاء واستدامة اعمال مراكز الخدمات الحكومية الشاملة.



وأشار إلى أن غرفة تجارة عمان تتميز بتوفير خدمة "المكان الواحد" بهذا العدد الكبير من المؤسسات والدوائر الحكومية، ما يسهم بشكل كبير في تمكين القطاع التجاري والخدمي والمستثمرين في العاصمة من إنجاز معاملاتهم بالسرعة الممكنة.



وأوضح أن هذه الخدمة تأتي في إطار جهود الغرفة المستمرة لتجويد بيئة الأعمال، من خلال تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المراجعين، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.



وأشاد الحاج توفيق، بالتعاون المثمر بين غرفة تجارة عمان والعديد من الجهات الحكومية، معبرا عن شكره لكل الجهات الرسمية لتعاونها المستمر مع الغرفة لتسهيل إنجاز معاملات القطاع التجاري والخدمي والمواطنين.



ودعا الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية والمواطنين للاستفادة من خدمات مقر "خدمة المكان الواحد"، لما لذلك من دور كبير في تسهيل إنجاز معاملاتهم بسرعة وكفاءة، وتوفير الوقت والجهد.



وأوضح أن هذه الخدمة تسهم في تقليل الإجراءات الروتينية وتعزز من تجربة المراجعين، ما يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة الإنتاجية لجميع الأطراف المعنية، مشيدا بتجربة إنشاء مراكز الخدمات الحكومية بمختلف مناطق المملكة.