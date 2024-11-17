"تجارة عمان" تستضيف بعثة تونسية لتعزيز التعاون الاقتصادي

وبحسب بيان للغرفة، اليوم الأحد، تعقد البعثة التونسية لقاءات ثنائية تجمع المستوردين والتجار والموزعين والمصدرين من الأردن وتونس، إضافة إلى تجار عرب مقيمين في المملكة.
وأكد رئيس الغرفة، خليل الحاج توفيق، ضرورة تعزيز التجارة البينية وعلاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن وتونس، وإزالة أية معيقات أمام حركة انسياب المستوردات والصادرات بالاتجاهين، داعيًا التجار والمستوردين والمصدرين الأردنيين والعرب إلى حضور اللقاءات التي ستبدأ في الساعة 10 من صباح يوم الأربعاء المقبل وحتى الواحدة والنصف ظهرا في مقر الغرفة، مبينًا أن لقاءات أخرى ستعقد لاحقا لمختلف القطاعات التجارية والخدمية.
وأشار إلى أن زيارة البعثة تعكس الانطلاقة الجديدة لشكل العلاقة الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين الشقيقين، وتعزيز التعاون المشترك وتوسيع الشراكات التجارية.
ولفت إلى أهمية زيارة البعثة التجارية التونسية للمملكة ودورها في استكشاف الفرص المتوفرة، والتشبيك بين المستوردين والتجار.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتونس بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي، نحو 20 مليون دينار، حيث تركزت الصادرات الأردنية بمنتجات الصناعات الكيماوية، ولدائن، ومواد نسيجية وجلدية، ومعادن، ومنتجات صناعة الأغذية، ومنتجات نباتية، وآلات وأجهزة كهربائية.
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