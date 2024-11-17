"تجارة عمان" تستضيف بعثة تونسية لتعزيز التعاون الاقتصادي

الوكيل الإخباري- تستضيف غرفة تجارة عمان، وبالتنسيق مع السفارة التونسية في المملكة، يوم الأربعاء المقبل، بعثة تجارية تونسية تضم عدة شركات تجارية وصناعية متخصصة في العديد من القطاعات التجارية.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للغرفة، اليوم الأحد، تعقد البعثة التونسية لقاءات ثنائية تجمع المستوردين والتجار والموزعين والمصدرين من الأردن وتونس، إضافة إلى تجار عرب مقيمين في المملكة.



وأكد رئيس الغرفة، خليل الحاج توفيق، ضرورة تعزيز التجارة البينية وعلاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن وتونس، وإزالة أية معيقات أمام حركة انسياب المستوردات والصادرات بالاتجاهين، داعيًا التجار والمستوردين والمصدرين الأردنيين والعرب إلى حضور اللقاءات التي ستبدأ في الساعة 10 من صباح يوم الأربعاء المقبل وحتى الواحدة والنصف ظهرا في مقر الغرفة، مبينًا أن لقاءات أخرى ستعقد لاحقا لمختلف القطاعات التجارية والخدمية.



وأشار إلى أن زيارة البعثة تعكس الانطلاقة الجديدة لشكل العلاقة الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين الشقيقين، وتعزيز التعاون المشترك وتوسيع الشراكات التجارية.



ولفت إلى أهمية زيارة البعثة التجارية التونسية للمملكة ودورها في استكشاف الفرص المتوفرة، والتشبيك بين المستوردين والتجار.