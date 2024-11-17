الأحد 2024-11-17 04:11 م
 

"تجارة عمان" تستضيف بعثة تونسية لتعزيز التعاون الاقتصادي

ا
أرشيفية
الأحد، 17-11-2024 03:31 م

الوكيل الإخباري- تستضيف غرفة تجارة عمان، وبالتنسيق مع السفارة التونسية في المملكة، يوم الأربعاء المقبل، بعثة تجارية تونسية تضم عدة شركات تجارية وصناعية متخصصة في العديد من القطاعات التجارية.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للغرفة، اليوم الأحد، تعقد البعثة التونسية لقاءات ثنائية تجمع المستوردين والتجار والموزعين والمصدرين من الأردن وتونس، إضافة إلى تجار عرب مقيمين في المملكة.


وأكد رئيس الغرفة، خليل الحاج توفيق، ضرورة تعزيز التجارة البينية وعلاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن وتونس، وإزالة أية معيقات أمام حركة انسياب المستوردات والصادرات بالاتجاهين، داعيًا التجار والمستوردين والمصدرين الأردنيين والعرب إلى حضور اللقاءات التي ستبدأ في الساعة 10 من صباح يوم الأربعاء المقبل وحتى الواحدة والنصف ظهرا في مقر الغرفة، مبينًا أن لقاءات أخرى ستعقد لاحقا لمختلف القطاعات التجارية والخدمية.


وأشار إلى أن زيارة البعثة تعكس الانطلاقة الجديدة لشكل العلاقة الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين الشقيقين، وتعزيز التعاون المشترك وتوسيع الشراكات التجارية.


ولفت إلى أهمية زيارة البعثة التجارية التونسية للمملكة ودورها في استكشاف الفرص المتوفرة، والتشبيك بين المستوردين والتجار.


يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتونس بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي، نحو 20 مليون دينار، حيث تركزت الصادرات الأردنية بمنتجات الصناعات الكيماوية، ولدائن، ومواد نسيجية وجلدية، ومعادن، ومنتجات صناعة الأغذية، ومنتجات نباتية، وآلات وأجهزة كهربائية.

 
gnews

أحدث الأخبار

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية المعايطة يتسلم التقرير النهائي لبعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات

جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات زيليانا زوفكو في قصر الحسينية

أخبار محلية الملك: الانتخابات النيابية هي المرحلة الأولى من ثلاث مراحل تدريجية للتحديث السياسي

الجامعة الأردنية

أخبار محلية "هيئة الاعتماد" تقر تسكين تخصصات جامعية في الإطار الوطني للمؤهلات

جانب من عملية تبادل الأسرى الأخيرة

فلسطين مؤرخ إسرائيلي لزعماء المعارضة: من أجل الأسرى ارفعوا الراية البيضاء لنتنياهو

ا

عربي ودولي زيلينسكي يعلق على قصف روسي ضخم استهدف أراضي أوكرانيا

ى

عربي ودولي رئيس أبخازيا يصف أحداث 15 نوفمبر بمحاولة الانقلاب

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية تطلق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية

جانب من اللقاء

أخبار محلية حسان يبحث مع نظيره القطري آفاق تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة



 

الأكثر مشاهدة