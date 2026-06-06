تجارة عمّان تسجل ارتفاعاً في الصادرات إلى 624 مليون دينار

10:37 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمّان لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2026، بنسبة 24.1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. اضافة اعلان





ووفقاً لمعطيات إحصائية للغرفة، وصلت صادرات غرفة تجارة عمّان من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي إلى 624 مليون دينار، مقابل 502 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2025.



كما ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمّان خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي إلى 15464 شهادة، مقابل 14054 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 10%.



وبحسب المعطيات الإحصائية، ذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى العديد من البلدان، أبرزها الإمارات بعدد 4007 شهادات، ثم سوريا 1628 شهادة، ثم العراق 1023 شهادة، ومصر 279 شهادة، وسويسرا 21 شهادة.



وتوزعت الصادرات التي تمت عبر شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمّان خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي على العراق بقيمة نحو 254 مليون دينار، وسويسرا 92 مليون دينار، والإمارات نحو 46 مليون دينار، وسوريا 32 مليون دينار، ومصر بقيمة 31 مليون دينار.



وشملت الصادرات خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي المنتجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي) بقيمة 273 مليون دينار، ثم المنتجات الصناعية بنحو 84 مليون دينار، والزراعية 74 مليون دينار، ثم العربية (البضائع ذات منشأ عربي) بنحو 73 مليون دينار، وغيرها.



وتُعد "شهادة المنشأ" وثيقة تُستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين، وتستخدم من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع وتحديد التعرفة الجمركية والتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.



يُذكر أن غرفة تجارة عمّان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يُعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.



كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المُصدّر، استناداً إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية، وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية، تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، استناداً إلى أحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.





