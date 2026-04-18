تجارة عمّان: فتح مضيق هرمز سينعكس على أسعار السلع والبضائع والنفط

أرشيفية
 
السبت، 18-04-2026 09:53 ص

الوكيل الإخباري- أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب، أن فتح المرور الكامل لجميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز، سينعكس على أسعار السلع والبضائع والنفط.

اضافة اعلان


وقال الخطيب إن فتح المضيق أمام حركة السفن سيؤدي الى استقرار أسعار السلع المستوردة مع تراجع تكلفة الشحن وعودة الأوضاع الى طبيعتها تدريجيا.


وأضاف إن بعض مستوردات المملكة تدخل عبر المضيق ولا سيما تلك المرتبطة بالصناعات التعدينية والأسمدة، مؤكدا أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على المنتجات التي سيتم تصنيعها.


وبين أن هذه المستجدات ستسهم كذلك في تنشيط حركة الترانزيت المارة عبر الأراضي الأردنية باتجاه سوريا والعراق والضفة الغربية، وتعزيز دور المملكة كمركز لوجستي إقليمي، في ظل تحسن بيئة النقل والتجارة وتراجع المخاطر بالمنطقة.


وبين الخطيب أن قرار فتح المضيق يشكل تطورا مهما من شأنه تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي، من خلال ضمان حرية الملاحة و إزالة التهديدات التي كانت تؤثر على حركة التجارة الدولية.


ولفت إلى أن الأسواق العالمية بدأت تسجل بالفعل انخفاضا ملحوظا في أسعار النفط، بفعل تراجع المخاطر الجيوسياسية، وعودة انسيابية حركة السفن وناقلات النفط في الخليج العربي ما يسهم بتسهيل تدفق الإمدادات لمختلف دول العالم.


وأوضح ان تراجع المخاطر المرتبطة بالتوترات الإقليمية سينعكس بشكل مباشر على انخفاض أقساط التأمين البحري، التي كانت قد ارتفعت خلال الفترة الماضية، ما يخفف من تكلفة الشحن والتجارة، ويعزز استقرار الأسواق.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

اقتصاد محلي عاجل استقرار أسعار الذهب في الأردن.. وعيار 21 يسجل 98.4 دينار للغرام

عربي ودولي إعادة فتح جزء من المجال الجوي الإيراني

أخبار محلية عاجل الأشغال تبدأ بصيانة أجزاء حيوية من طريق بغداد الدولي

عربي ودولي أسطول ناقلات يغادر الخليج ويعبر مضيق هرمز

خاص بالوكيل جواز السفر الأردني في المرتبة 84 عالميا وفق مؤشر هينلي

أخبار محلية السلط: تكريم الطلبة الفائزين بمسابقة أجمل لوحة ومجسم للعلم

أخبار محلية القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مركباً سياحياً في العقبة



 
 




الأكثر مشاهدة

 